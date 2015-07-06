الأزهر يطلق فعاليات "دينية وثقافية وعلمية" خلال فترة الصيف بأسوان

تنظم منطقة أسوان الأزهرية، بإشراف الشيخ أحمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فعاليات الأنشطة الصيفية للمكتبات لصيف 2015م بعدد 20 مكتبة موزعة على مراكز ومدن المحافظة، تحت شعار "الأزهر الشريف ومكانته العلمية والعالمية".

ومن جانبه، صرح أشرف عبد المحسن مدير المكتبات بالمنطقة، أن المكتبات المشاركة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب المترددين عليها، بواقع فترتين يومياً، فترة صباحية من العاشرة إلى الواحدة ظهراً، وأخرى مسائية من الخامسة حتى الثامنة مساء، وتستمر الفعاليات حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف مدير المكتبات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأنشطة تأتى بهدف زيادة الوعى الدينى والثقافى والعلمى لدى الطلاب من خلال القراءة والاطلاع وعمل الأبحاث وإقامة الندوات، لنشر القيم والأفكار السليمة، والبعد عن الأفكار المغلوطة والهدامة.

وأشار "عبد المحسن"، إلى أنه تم توزيع لافتات إعلانية لتعلق على مكتبات المعاهد المشاركة للإعلان الجيد عن هذه الأنشطة، مؤكداً أن الإشراف على هذه المكتبات يكون من قبل إدارة توجيه المكتبات بالمنطقة، وبعض القوافل من قطاع المعاهد الأزهرية.