"التموين": الانتهاء من صرف منحة رمضان للمواطنين

أكد المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم الانتهاء من صرف منحة رمضان التموينية، وهى 50% لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية بقيمة ٧ جنيهات والتى تصرف مع فارق نقاط الخبز.

وأضاف المهندس محمود عبد العزيز لليوم السابع أنه جارى حاليا تنقية البطاقات التموينية من المتوفين منذ أكثر من 3 شهور دون قيام المواطنين بالتقدم لمكاتب التموين لحذفهم والمكررين على أكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعى أو الانتقال من محافظة لأخرى والمهاجرين للخارج، وأيضا تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية واستخراج بطاقات التموين لأول مرة وبدل الفاقد والتالف والتى لا يتعدى عددهم 50 ألف بطاقة من جملة البطاقات الحالية، وهى 20 مليون بطاقة تموينية وصرف خبز، مؤكدا أنه سوف يتم التعامل جنائيا مع أى فرد أو جهة تضر ببطاقات التموين الذكية.

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