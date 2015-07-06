"النور": القوى السياسية أقصت الحزب ونخوض الانتخابات دون تحالفات

أكد حزب النور أنه مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة دون الدخول فى تحالفات أو ائتلافات، وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن حزب مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، متوقعا أن تجرى عقب افتتاح قناة السويس، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبلغ القوى السياسى التى حضر إفطار الأسرة المصرية بأن الانتخابات ستجرى عقب افتتاح قناة السويس".

وبالنسبة لخوض الانتخابات عن طريق تحالف أو بشكل منفرد، قال مخيون: "القوى السياسية تقصى حزب النور وتستبعده وترفض التحالف معنا حتى بعدما دعا الرئيس خلال اللقاء الأخير للتوافق أصرت بعض القوى على إعلان عدم التحالف معنا لذلك نحن مضطرين للعمل لوحدنا وتشكيل قوائم خاصة بينا"، مشيرا إلى أن حزب النور كان من أول الأحزاب التى تقدمت بقوائمه وأسماء مرشحيه عندما تم فتح باب الترشح قبل إغلاقها بسبب الأحكام القضائية.

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