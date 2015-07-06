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رفع 246 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة بنسبة 94%

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رفع 246 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة بنسبة 94% رفع 246 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة بنسبة 94%
أعلن المهندس وجدى زكى، المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة، أنه يوجد 34 كراكة تعمل حاليًا فى أعمال التكريك بقطاعات المشروع الثلاثة، نجحت فى رفع 246 مليون متر مكعب و672 ألف متر مكعب رمال مشبعة بالمياه، بواقع مليون و100 ألف متر مكعب رمال يوميا من إجمالى 250 مليون متر مكعب رمال بالقناة الجديدة، بنسبة 94 % من المستهدف.

وأشار "زكى" فى تصريحات صحفية إلى أن 22 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى من إجمالى 26 كراكة تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، ونجحت فى رفع 186 مليونًا 500 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة، بنسبة 94%.

وأضاف زكى أن هناك 7 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات التابعة للتحالف البلجيكى الأمريكي، من إجمالى 13 كراكة نجحت فى رفع 46 مليونً متر مكعب، من إجمالى 55 مليون متر مكعب رمال نصيب التحالف البلجيكى الأمريكى فى مشروع تكريك القناة الجديدة، إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح، ونجحت فى رفع 14 مليونا و172 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، من إجمالى 15 مليون متر مكعب نصيب كراكات هيئة القناة، بنسبة تنفيذ 99% من إجمالى كميات الرمال التى يتم تكريكها.

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