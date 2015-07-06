بالفيديو... رامز جلال يرد على اتهامه بالإتفاق مع الفنانين لإجراء المقالب

واجه الممثل رامز جلال مقدم برنامج المقالب "رامز واكل الجو"، الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية، الكثير من الإتهامات بأنه يتفق مع ضيوفه على تفاصيل المقلب مسبقاً، وتم نشر فيديوهات تدّعي بأن الفنانين على علم بالمقلب، منها فيديو للإعلامي الزميل نيشان وهو ينطق باسم البرنامج علماً بأنه لم يكن يعلم باسمه، وهو نفس الفيديو الذي انتشر للممثل عبد الله مشرف الذي قام بالفعل نفسه.

وأخر فيديو انتشر في هذا السياق كان للفنان هشام عباس حيث عرض الفيديو هشام وهو يقول: "أوعى بقا يا رامز" وهو المفروض إنه لا يعلم أن الرجل الذي يضع قناعاً على وجهه ويجلس بجانبه في الطائرة هو نفسه رامز جلال.

ولكن أخيراً نشر فريق البرنامج عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" الفيديو الحقيقي لهشام عباس، ما أظهر بوضوح أن الفيديو المنشور سابقاً والمتداول ويقصد صانعوه مهاجمة البرنامج، وأوضح فيديو صفحة البرنامج أنه في الفيديو المفبرك تم قطع جزء من صوت هشام بعد علمه بالمقلب ووضعه على الجزء الأول من الحلقة وهو داخل الطائرة ليظهر أن هشام يعلم مسبقا بالمقلب.

الفيديو الذي نشرته صفحة برنامج "رامز واكل الجو"



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