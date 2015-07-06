خادم الحرمين يصل إلى مكة المكرمة لقضاء ما تبقى من الشهر الكريم

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امس إلى مكة المكرمة قادماً من جدة لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام. وكان في استقبال الملك المفدى لدى وصوله إلى قصر الصفا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في استقباله - أيده الله - معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود. وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة خادم الحرمين الشريفين.

وأدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - عقب صلاة العشاء أمس، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

واستقبل خادم الحرمين -حفظه الله- مساء أمس شقيق وأبناء الفقيد.