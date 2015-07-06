وزارة التعليم تنهى تدريب 55 ألف معلم على "البرنامج العلاجى للقرائية"

قالت الدكتورة هناء قاسم مدير الإدارة العامة للقرائية بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة انتهت من تدريب 55 ألف معلم من إجمالى 70 ألف مدرس مستهدفين لتطبيق البرنامج العلاجى لمشروع القرائية على تلاميذ الصفين الثالث والرابع الابتدائى، والذى يبدأ 21 من يوليو الجارى ويستمر حتى 20 أغسطس المقبل.

وأضاف هناء قاسم فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه جار تدريب الـ" 15" ألف المتبقين والذين لم يتمكنوا من التدريب خلال الفترة الماضية بسبب مشاركتهم فى أعمال الثانوية العامة، لافتة إلى أن التدريب يتم على البرنامج " أ" والذى يطبق على الطلاب الذين لا يقرأون ولا يكتبون، لافتة إلى أن هناك البرنامج" ب" ويطبق على التلاميذ ضعفاء القراءة والكتابة.

وأوضحت هناء فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع" أن البرنامج "أ" تم تطبيقه خلال العام الماضى وحقق إنجازا كبيرا بين التلاميذ.

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