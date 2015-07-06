مصدر: "النقل" تطرح مناقصة لشراء وتركيب 750 ماكينة كروت ذكية بالمترو

أكد مصدر مطلع بوزارة النقل أن الوزارة تعتزم طرح مناقصة عامة أمام الشركات المحلية والدولية لشراء وتركيب 750 ماكينة كروت ذكية بمحطات مترو الأنفاق، ضمن المرحلة الثانية لإحلال وتجديد بوابات الدخول الإلكترونية بالمحطات.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تركيب هذه الماكينات بالخطين الأول والثانى لتحل محل الماكينات القديمة، بعد تعذر إصلاحها وتجديدها، وأنه تم إرسال خطابات لعدد من الشركات للمشاركة فى هذه المناقصة بعد الإعلان رسميا عن طرحها.

وقال المصدر إن مشروع الكروت الذكية يستهدف ربط كل بوابات الدخول الإلكترونية بالمحطات بالخطوط الثلاثة بشبكة واحدة، وهو ما سيسر على جمهور الركاب، وسيساعد فى إحكام الرقابة على تذاكر المترو وسيقلل نسبة التسرب من التذاكر.

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