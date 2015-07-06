ننشر شروط اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

ينشر "اليوم السابع"، شروط إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة نظامى "القديم والحديث"، التى قررت وزارة التعليم العالى بدءها اليوم الاثنين، من خلال سحب استمارات تلك الاختبارات من مكتب التنسيق الرئيسى بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة، أو المكاتب الفرعية له بالمحافظات والتوجه للكلية التى يرغب بأداء اختبار القدرات بها.

ويشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات التى تتطلب طبيعة الدراسة بها، ضرورة أن يكون الطالب متمتعاً ببعض القدرات والمهارات.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات أن يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التى تقع فى نطـاق توزيعهم الجغرافى "أ"، ولا يسمح لهم بأداء أى اختبارات خارج هذا التوزيع، حيث يقوم مكتب التنسيق سنوياً بتنظيم هذه الاختبارات والإشراف عليها، ويتم استخراج البطاقات والنماذج الخاصة بهذه الاختبارات من خلال مقر مكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة وفروع المكتب بالمحافظات المختلفة.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن الكليات التى تقبل الطلاب بنظام التوزيع الإقليمى فلن يعتد بأى نتيجة قدرات أخرى غير التى تقع فى إطار التوزيع الإقليمى.

ووافقت وزارة التعليم العالى على أن يتم إجراء هذه الاختبارات بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة، وقبل إعلان نتيجتها، وذلك حتى يتيسر إعلان نتائج هذه الاختبارات فى وقت مناسب.

وأشارت الوزارة، إلى أن الكليات المعنية تلتزم بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج، ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن تلك النتائج.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحانات تجرى فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وأردفت الوزارة، أنه سيتم استخراج بطاقات هذه الاختبارات لجميع الطلاب "بنين وبنات" نظام "قديم وحديث" من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية للراغبين فى الالتحاق بإحدى هذه الكليات، من أماكن استخراجها.

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