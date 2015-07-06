اليوم.. سحب مظاريف اختبارات القدرات بجامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ خلال تصريحات صحفيه له، أن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الاثنين، لسحب مظاريف تقديم اختبارات قدرات التحاق خريجى الثانوية العامة بكليتى التربية النوعية، والتربية الرياضية بالجامعة.

وأضاف الدكتور أشرف عبادة عميد كلية التربية الرياضية، أن الكلية أنهت استعداداتها تمامًا بتجهيز الملاعب واللجان النوعية لاختبارات الطلاب، مشيراً إلى أن جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين استعدوا تمامًا لاستقبال الطلاب ابتداءً من اليوم الاثنين، وحتى الانتهاء من الاختبارات بناء على قرارات وزير التعليم العالى.

وقال الدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية التربية النوعية، إن الكلية استعدت لاختبارات الطلاب بقسمى الموسيقى والتربية الفنية.