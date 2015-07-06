الجمعية الشرعية بالخارجة تطلق حملة "اكسوهم" للأطفال الأيتام فى عيد الفطر

أطلقت الجمعية الشرعية بالخارجة فى محافظة الوادى الجديد حملة عامة للتبرع للأطفال الأيتام قبل عيد الفطر المبارك لشراء كسوة العيد لهم تحت شعار "اكسوهم"، التى قام فيها كوادر الجمعية بتوزيع منشورات تحث المواطنين على التبرع للأطفال الأيتام من أجل شراء كسوة العيد لهم، والتى تبلغ قيمتها 150 جنيها أو التبرع عينيا بملابس جديدة للأطفال بمقر الجمعية.

وقال الشيخ عادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هذه الحملة تأتى فى إطار عدد كبير من الفعاليات التى تنفذها الجمعية على مستوى كل فروعها بمحافظات الجمهورية، مؤكدا أن كوادر الجمعية يواصلون جهودهم لتوزيع الوجبات الغذائية والسلع الاستهلاكية على الفقراء وذوى الحالات الخاصة على مستوى مركز الخارجة، حيث تم الانتهاء من توزيع السلع الرمضانية على الفقراء بمدينة الخارجة وقراها إلى الزيات غرباً، وكذلك مدينة باريس وقراها نهاية بقرى الثمانين.