علشان تشغليه عن التليفزيون والإنترنت.. 5 نصائح لتسلية طفلك فى نهار رمضان

ما هى أفضل الطرق لشغل وقت طفلك فى شهر رمضان المبارك؟ سؤال يحير الكثير من الأسر خاصة مع تسابق القنوات الفضائية فى عرض البرامج والمسلسلات التى قد لا يكون مضمونها وما تحويه من ألفاظ مناسبًا لتربية الطفل أو مع انشغال العديد من الأطفال بألعاب الموبايل والإنترنت.

يشير الدكتور أحمد إبراهيم، المدرب النفسى للأطفال، إلى أن الكثير من الأمهات يبحثن عن أفضل الطرق لتسلية أطفالهن أثناء الصيام ولذلك يقدم بعض النصائح التى يمكنك من خلالها تسلية طفلك أثناء نهار رمضان بشكل مفيد ومنها:

>1- يمكنك شراء ألعاب الذكاء لطفلك كالباذل والمكعبات لينشغل فى تكوينهم مرة أخرى وفى نفس الوقت تساعد على تنمية ذكائه.

>2- اجلبى له بعض الأشياء التى تعبر عن الشهر الكريم كالفانوس والتحدث معه عن الصيام وفضل هذا الشهر الكريم، حتى يحترم أوقات صيامك.

>3- عند ذهابك خارج المنزل لشراء أغراض المنزل يمكنك أخذه معك وإعطاؤه بعض النقود ليمنحها للأشخاص الفقراء فهذا يساعد على تنمية شخصيته، ويعوده على العمل الخيرى.

>4- اجعلى طفلك يختار بعض الألعاب التى لا يرغب فيها ويقوم بتنظيفها ووضعها فى أكياس نظيفة ويقوم بالتصدق بها بنفسه وإعطائها للفقراء، فهذا يخلق داخله إنسانًا.

>5- عندما تقومين بالطهى عليكِ إعطاء طفلك بعض الأشياء السهلة لصنعها بنفسه، كالقطايف.

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