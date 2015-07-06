للرجل انتبه: العمل المكتبى والجلوس لساعات طويلة يعرضك لالتهاب البروستاتا

تعد أمراض البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعًا بين الرجال، وتعتبر الإصابة باحتقان وتضخم البروستاتا من الأمور الطبيعة بعد سن الخمسين، فى حين تعد الإصابة بتلك الأمراض فى سن مبكرة من علامات الخطر التى يجب التنبه لها.

يوضح الدكتور حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، أن أمراض البروستاتا تبدأ غالبًا من الاحتقان، والذى يتطور فى حالة إهماله لما هو أخطر كالأورام الحميدة للبروستاتا.

أسباب الإصابة بالتهاب البروستاتا

>تبعًا لرأى د. حامد فهناك عادات قد لا يلتفت لها الرجل ويمكن أن تكون مسئولة عن الإصابة باحتقان البروستاتا، مثل العمل المكتبى أو الأعمال التى تتطلب الجلوس لفترات طويلة على المقاعد، مما يتسبب فى احتقان الحوض، والذى يؤدى بدوره لحدوث احتقان لغدة البروستاتا.

كما يعتبر الإمساك من مسببات احتقان البروستاتا، فنجد أن الأشخاص المصابين بأمراض مثل القولون العصبى (والذى يؤدى إلى حدوث إمساك) هم أكثر عرضة لاحتقان البروستاتا، لقرب بعض أجزائها الخلفية من فتحة الشرج.

علاج أحتقان البروستاتا

>يعتمد علاج احتقان البروستاتا أولًا على تجنب مسبباته، والتى سبق ذكرها فى النقاط السابقة، ولذا ينصح حامد بعدم الجلوس لفترة أطول من ساعة واحدة دون حراك، ويجب أن يقوم الشخص بالمشى كل ساعة لتجنب الاحتقان.

كما يفضل الإكثار من تناول الخضر والفاكهة لتجنب حدوث الإمساك، وينصح بتجنب حدوث الإثارة الجنسية لفترات طويلة دون حدوث قذف، فذلك الأمر يساعد على ارتداد السائل المنوى ويؤدى إلى احتقان البروستاتا.