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ضبط مصنع لإنتاج الآيس كريم بدون ترخيص فى قنا

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ضبط مصنع لإنتاج الآيس كريم بدون ترخيص فى قنا ضبط مصنع لإنتاج الآيس كريم بدون ترخيص فى قنا
تمكن ضباط قسم مباحث ، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة قنا، من ضبط مصنع لصناعة الآيس كريم بدون ترخيص، وبداخله كميات كبيرة مجهولة المصدر.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط "وليد ع ا"، 30 سنة، لإدارته مصنع آيس كريم بدون ترخيص .

وعثر بداخل المصنع على "6478" قطعة آيس كريم و"126" كيلو جرام آيس كريم معدة وماكينة تغليف المنتج نهائى، وحوض تجميد استانلس لتجهيز المنتج ومبرد واحد طن و"15" أسطبة استانلس لتجهيز المنتج النهائى.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
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مصر 365

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