بالصور.. السيطرة على حريق بالحى التجارى بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية

سيطرت الحماية المدنية فى القنطرة غرب بالإسماعيلية، على حريق محدود شب، فجر اليوم الاثنين، فى محل بالحى التجارى بالقنطرة غرب.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق فى أحد الفاترينات الملاصقة للحى التجارى بشارع السويس بالقنطرة غرب.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق الذى التهم كمية من البضاعة.



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