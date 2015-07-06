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"أمن الإسكندرية" يضبط تشكيلاً عصابيًا تخصص فى التنقيب عن الآثار

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"أمن الإسكندرية" يضبط تشكيلاً عصابيًا تخصص فى التنقيب عن الآثار "أمن الإسكندرية" يضبط تشكيلاً عصابيًا تخصص فى التنقيب عن الآثار
كشفت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد،عن تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم مينا البصل، بقيام كل من "أحمد م ا 60 سنة عامل" السابق اتهامه فى القضية إدارى القسم "تنقيب عن آثار"، و"محمود م ا 45 سنة عامل"، و"مصطفى م ا سن 38"، عامل بالتنقيب عن الآثار بالشقة سكنهم بالعقار 46 شارع سيف اليزل – منطقة الورديان، دائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وتبين هروبهم ووجود أعمال حفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضى بعمق 15 مترًا، وتم ضبط عدد "35" قطعة فخارية يشتبه فى كونها أثرية وأدوات الحفر .

تم التحفظ على المضبوطات وتعينت الحراسة اللازمة على الشقة محل البلاغ، وكلفت المباحث بضبط المتهمين، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل وجارى العرض على النيابة.
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