"الزراعة": شراء 500 ألف إردب تقاوى قمح للموسم الجديد بسعر 460 جنيهًا

قال الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن إدارة التقاوى قامت بشراء 500 ألف إردب تقاوى قمح من الفلاحين لاستخدامها فى زراعات القمح الموسم الجديد.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر شراء إردب تقاوى القمح يبلغ 460 جنيهًا، حيث تم التفتيش الحقلى على تلك المساحات المزروعة وتعهد الفلاح بالالتزام بما حددته الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى فى المعاملات الزراعية، حيث سبق التعاقد على 500 ألف إردب مع المزارعين، وتم تطبيق أفضل المعاملات الإرشادية والزراعية عليها ومتابعتها أولا بأول فى حقول المزارعين.

وأضاف "شحاتة"، أن استلام أقماح التقاوى يكون بمعرفة لجان مختصة بإنتاج التقاوى للتأكد من مطابقة الأقماح للمواصفات المحددة عالميا لإنتاج تقاوى القمح، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تنتج 70% على الأقل من تقاوى القمح سنويًا للفلاحين، والباقى تنتجه شركات القطاع الخاص.

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