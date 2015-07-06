مصدر بـ"الكهرباء": نحتاج 143 مليون متر مكعب وقود خلال شهر يوليو

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن التنسيق مع وزارة البترول يتم بشكل أسبوعى من خلال عدة اجتماعات لتوفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات التوليد، لافتاً إلى أن وزارة للبترول لديها جدول بالكميات المطلوبة حتى نهاية العام لمواجهة أحمال الصيف.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن محطات الكهرباء تحتاج 143 مليون متر مكعب من الوقود خلال شهر يوليو لتوليد من 29 إلى 30 ألف ميجا وات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحقق شهر أغسطس أعلى حمل على الشبكة بقدرة 31 ألف ميجا وات، والذى يحتاج 147 مليون متر مكعب من الوقود.

وقال المصدر، إن احتياجات محطات الكهرباء من الوقود ستبدأ تتراجع بدءًا من سبتمبر لتصل إلى 146 مليون متر مكعب ثم 139 مليون متر مكعب فى أكتوبر ونوفمبر و132 مليون متر مكعب فى ديسمبر المقبل.

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