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"الوفد":ملتزمون بتحالفنا مع "فى حب مصر" والمنافسة الحقيقية على "الفردى"

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"الوفد":ملتزمون بتحالفنا مع "فى حب مصر" والمنافسة الحقيقية على "الفردى" "الوفد":ملتزمون بتحالفنا مع "فى حب مصر" والمنافسة الحقيقية على "الفردى"
قال المهندس أحمد السجينى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب ما زال ملتزما بتحالفه مع قائمة حب ، متابعا: "يوجد مجهودات مختلفة من الأحزاب والقوى المدنية لتناول توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكوين تحالف بقائمة وطنية موحدة بها 120 مرشحا برلمانيا من الكفاءات السياسية والثقافية ومن ذوات الكوادر المتخصصة فى المجالات النوعية".

وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا الطرح ليس وأداً للديقراطية بل هو توظيفا يقابل تحديات المرحلة، مؤكدا أن المنافسة الحقيقية ستكون على المقاعد الفردية وهى تمثل الأكثرية، مقارنة بباقى المقاعد.


>- حزب الوفد يطالب بطرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى

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