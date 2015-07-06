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اجتماع لـ"القومى لحقوق الإنسان" اليوم لمناقشة قانون الإرهاب

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اجتماع لـ"القومى لحقوق الإنسان" اليوم لمناقشة قانون الإرهاب اجتماع لـ"القومى لحقوق الإنسان" اليوم لمناقشة قانون الإرهاب
قال جورج إسحق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الإثنين بمقر المجلس لمناقشة قانونى مكافحة الإرهاب والانتخابات.

وأضاف إسحق لـ"اليوم السابع" أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة كمال عباس ستعقد اجتماعا هى الأخرى لمناقشة نفس القوانين، رافضا إعلان موقفه من القانون قائلا "الموقف سيعلن للمجلس كاملا بعد اجتماع اليوم".


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