أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد
لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق قرية القلمون - مدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتم تحويل اثنين من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالتهما، وجارٍ تحرير محضر بالحادث .

ورد إخطار للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق الواصل بين قرية القلمون ومدينة موط بالداخلة، أسفر عن مصرع "وافى محمد عرفات 50 سنة" ومقيم القلمون، وإصابة "محمد صلاح عابدين، 35 سنة، وأحمد صلاح العمدة وجمالات عبد النبى سيد 46 من الموشية، ونوال مبارز بخيت، 47 سنة"، وتم نقل الحالتين الأخيرتين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورتهما، وجارٍ تحرير محضر بالحادث .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365