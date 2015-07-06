مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق قرية القلمون - مدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتم تحويل اثنين من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالتهما، وجارٍ تحرير محضر بالحادث .

ورد إخطار للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق الواصل بين قرية القلمون ومدينة موط بالداخلة، أسفر عن مصرع "وافى محمد عرفات 50 سنة" ومقيم القلمون، وإصابة "محمد صلاح عابدين، 35 سنة، وأحمد صلاح العمدة وجمالات عبد النبى سيد 46 من الموشية، ونوال مبارز بخيت، 47 سنة"، وتم نقل الحالتين الأخيرتين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورتهما، وجارٍ تحرير محضر بالحادث .