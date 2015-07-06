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مبروك للاعبيه: مواجهة المصري مباراة 3 نقاط فقط وليس أمور أخرى

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مبروك للاعبيه: مواجهة المصري مباراة 3 نقاط فقط وليس أمور أخرى مبروك للاعبيه: مواجهة المصري مباراة 3 نقاط فقط وليس أمور أخرى

حرص فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على تهيئة لاعبيه نفسيا خلال الاجتماع الذي سبق مران يوم الأحد قبل لقاء المصري في الدوري المصري الأثنين باستاد شرم الشيخ.

وبحسب المركز الإعلامي للنادي الأهلي فإن مبروك طالب اللاعبين بضرورة إزالة أي ضغوط قبل لقاء المصري وخوضه على أنها مواجهة مباراة كرة قدم فقط.

وشدد مبروك للاعبين على ضرورة حصد النقاط الثلاثة دون النظر لأية أمور أخرى خاصة بمذبحة بورسعيد التي سقط فيها 72 مشجعا للنادي الأحمر.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري المصري برصيد 71 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر بينما المصري تاسعا برصيد 49 نقطة.

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