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إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والمصري

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إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والمصري إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والمصري

اتفق نادي الأهلي والمصري البورسعيدي على إلغاء المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريقين يوم الأثنين في الدوري المصري على ملعب شرم الشيخ.

وجاء الاتفاق بين مسؤولي الناديين بناء على التنسيق مع اتحاد الكرة حتى يتثنى للفريقين اللحاق بموعد الطائرة المغادرة من شرم الشيخ.

ويغادر الأهلي مدينة شرم الشيخ في الساعة 12 وخمس دقائق في حين أن المباراة ينتظر انتهائها الساعة 11 ونصف مساء.

وفي سياق متصل، توجه حسام غالي قائد وسط الأهلي وعلاء عبد الصادق إلى شرم الشيخ لمساندة الفريق في المباراة الهامة.

ويغيب غالي عن المباراة للإيقاف بسبب حصوله على الانذار الثالث أمام وادي دجلة.

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