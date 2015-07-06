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إنبي يكشف لـ في الجول عن كيف ستسير مفاوضاته مع الأهلي بشأن صالح جمعة

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إنبي يكشف لـ في الجول عن كيف ستسير مفاوضاته مع الأهلي بشأن صالح جمعة إنبي يكشف لـ في الجول عن كيف ستسير مفاوضاته مع الأهلي بشأن صالح جمعة

كشف زكريا السيد أمين الصندوق بنادي إنبي عن الخطوات التي سيتبعها النادي البترولي في مفاوضاته مع الأهلي الذي يرغب في ضم صالح جمعة.

وأكد إنبي في وقت سابق وصول عرض رسمي من الأهلي لضم لاعب الوسط الدولي العائد من تجربة احترافية مع ناسيونال ماديرا.

وقال السيد لـFilGoal.com: "العرض الرسمي الوحيد الذي وصلنا لضم صالح جمعة كان من الأهلي".

وتابع "خطواتنا محددة في المفاوضات مع الأهلي، أولا سنحدد قيمة غير معلنة لصالح جمعة. لن نكشفها على طاولة المفاوضات".

وواصل موضحا "سننتظر عرض الأهلي، فربما يكون قيمته أكبر ما حددناه. ووقتها سيحقق إنبي أفضل استفادة من الصفقة".

وأضاف "أما في حال كان عرض الأهلي أقل مما نأمل، سنواصل المفاوضات حتى نصل لأقرب سعر من القيمة التي حددناها".

وكان الأهلي قد انتظر حتى بداية شهر يوليو لينتهي البند الذي يسمح لنادي ناسيونال ماديرا البرتغالي بالفوز بخدمات اللاعب.

ويسعى الأهلي لأن يكون صالح جمعة صفقته الثانية في فترة الانتقالات الصيفية بعدما اتفق مع اللاعب على بنود عقده الشخصي، وضم من قبله جون أنطوي.

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