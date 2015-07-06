جامعة الأمير سطام تقبل 4000 طالبة للعام الجامعي الجديد

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج قبول ٤٠٠٠ طالبة في مختلف التخصصات للعام الجامعي ١٤٣٦ه/ ١٤٣٧ ه.

أوضح ذلك عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر، وقال: إن العمادة رشحت الطالبات المقبولات بعد استيفاء متطلبات قبولهن عبر بوابة القبول الإلكتروني للجامعة، وتم إرسال رسائل نصية (SMS) لهن تبين الكلية التي تم القبول فيها.

وأهاب الصقر بضرورة إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الممتاز خلال المدة الزمنية المحددة في بوابة القبول الإلكتروني ابتداءً من أمس الأحد الموافق ١٨ / ٩ / ١٤٣٦ه حتى لا تفقد الطالبة فرصتها في القبول.

مؤكداً أن آخر موعد لتسليم المستندات للبريد الممتاز هو يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٩ / ١٤٣٦ه

وأشار الصقر إلى أن المستندات المطلوب إرسالها: أصل شهادة الثانوية مع أربع صور منها، وأصل سجل المقررات لطالبات نظام المقررات، وصورة من نتيجة القدرات والتحصيلي (يتم طباعتها من خلال موقع قياس)، وأربع صور من سجل الأسرة، وللطالبات غير السعوديات من أم سعودية أربع صور من هوية الأم، وصورتان من الإقامة وشهادة الميلاد للطالبة، وإشعار القبول يتم طباعته من خلال بوابة القبول الإلكتروني لقبول الطالبات.