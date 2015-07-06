ربات البيوت يشاركن الشباب في إفطار الصائمين بصبيا

يعمل اكثر من 40 شاباً وربة منزل باحدى قرى صبيا على توزيع وجبات الافطار على الصائمين من العمالة الاجنبية بالقرية.

ووفقا للمشرف على المشروع التطوعي أحمد بن محمد وافي فان ربات البيوت يشتركن مع الشباب بقرية المحلة الثانية شمال محافظة صبيا بتفطير الصائمين من أفراد الجاليات العاملين في القرية من مختلف الجنسيات، في عمل تطوعي يحمل شعار ساهم معنا في العمل التطوعي.

وأضاف وافي ان الفكرة لم تكن صعبة التنفيذ، وانها جاءت منذ فترة زمنية كافية سبقت حلول شهر رمضان المبارك، حيث عقد الجميع على القيام بعمل تطوعي لإفطار الصائمين من العمال والعاملات الأجانب بالقرية ينطلق من داخل أسر المتطوعين أنفسهم، بحيث تقوم ربات البيوت من منازلهن بإعداد واجبات متكاملة من التمور والعصيرات والمياه الصحية والأرز والدجاج المطهي والفطائر والمكرونة والفواكه ويتم تغليفها بشكل مناسب، ليقوم بعد ذلك كل شاب بتوزيع ما أعدته أسرته من وجبات.

الشباب وربات البيوت المتطوعون في المشروع الذي يوزع أكثر من 50 وجبة يومياً عبروا عن سعادتهم بالمساهمة في تنفيذ المشروع راجين الأجر والجزاء والمثوبة من الله تعالى، ومؤكدين شعورهم بالسعادة والفرح وهم يسهمون في تقديم وجبات الإفطار على الجاليات.