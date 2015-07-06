وزير الحج يرعى ورشة عمل الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل

افتتح د. بندر حجار وزير الحج، أمس في فندق بارك حياة في جدة أعمال ورشة عمل تطوير أداء شركات حجاج الداخل بمشاركة وكلاء الوزارة وبمشاركة المجلس التنسيقي لحجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة وعدد من المسؤولين.

وناقشت الورشة برنامج الحجز الإلكتروني المبكر للراغبين في أداء الفريضة من المواطنين والمقيمين، ومخرجات دراسة التصنيف الكمي والنوعي للخدمات المقدمة للحجاج الداخل والتي أعدها فريق عمل متخصص في قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأكد د. بندر حجار في كلمته الافتتاحية، أن الوزارة حريصة قبل إطلاق البرنامج بشكله النهائي عرضه على ممثلي شركات حجاج الداخل ومناقشته معهم والاستفادة من مداخلاتهم ليخرج البرنامج بالشكل الذي يحقق أهداف الوزارة والذي ستتناول بشكل أساسي ما يلي: توفير الشفافية والوضوح في حزم الخدمات والأسعار والعقود، توفير السهولة واليسر للحجاج بتمكينهم من التسجيل والدفع إلكترونياً، حماية مصالح طرفي العقد الحاج والشركة، توفير مرجعية نظامية يمكن الاحتكام إليها في حالة وجود خلاف حول حزم الخدمات أو العقد أو الأسعار، القضاء على جميع السلبيات الموجودة حاليا والمرتبطة بالتسجيل اليدوي.

وأكد وزير الحج في كلمته، أن الوزارة مستعدة إلى التحول بشكل كامل بكل أعمالها إلى الأنظمة الإلكترونية وهذا يحقق السرعة والمرونة والشفافية والوضوح بتخفيض التكاليف كلما أمكن ذلك، وتحقيق معدلات أداء جيدة وخدمات مرضية بأرباح معقولة تهدف إلى المزيد من التوازن وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين للتسجيل في هذه البرامج بحسب مستوى الخدمات التي يختارها الحاج.

وشدد د. حجار بأن وزارته حريصة بل ملتزمة بتوفير المناخ المناسب لكافة شركات حجاج الداخل لكي تتمكن من تقديم خدماتها بالمستوى الذي يليق بحرص القيادة الحكيمة على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من الداخل والخارج.