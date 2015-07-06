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آل عون رئيساً لهيئة حوطة بني تميم

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آل عون رئيساً لهيئة حوطة بني تميم آل عون رئيساً لهيئة حوطة بني تميم
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الشيخ حسن آل عون

حوطة بني تميم - خالد بن محمد

    أصدر مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض الشيخ د. تركي الشليل قراراً تضمن تكليف الشيخ حسن بن صالح آل عون رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة حوطة بني تميم. الشيخ حسن آل عون أعرب من جانبه عن شكره وتقديره للشيخ د. تركي الشليل على هذه الثقة التي أوليت له، سائلاً الله عز وجل أن يعينه على تحمل هذه الأمانة وأن يوفق في خدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

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