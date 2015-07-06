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86 موهوباً يتنافسون على جوائز «فارس التنمية» بمكة المكرمة

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مكة المكرمة - واس

    يتنافس أكثر من 86 موهوباً بمكة المكرمة على جوائز مسابقة ملتقى مصابيح رمضانية "فارس التنمية" للموهوبين في مسار الإلقاء الإنشاد والتمثيل التي انطلقت فعالياتها منذ بداية الشهر المبارك. وأوضح معتوق اللحياني نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمكة أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب من شباب مكة المكرمة وصقل قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم وتنمية روح التنافس الشريف لديهم، وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة. وأكد أن الاستثمار الحقيقي هو في رعاية الشباب وحفظ أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، لا سيما نحن في أفضل الشهور وأفضل البقاع، مشيراً إلى أن إدارة الملتقى رصدت الكثير من الجوائز القيمة لتكريم الفائزين في مجالات المسابقة.

يذكر أن مسابقة "فارس التنمية" تأتي ضمن فعاليات ملتقى مصابيح رمضانية، التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة خلال شهر رمضان الكريم.

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