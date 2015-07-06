صمود للمخرج علي العلي: "أنا من جعلتك مخرجاً لـ"ذاكرة من ورق""

رمت النجمة الكويتية صمود قفاز التّحدي مدشنةً أول خلاف كبير رمضاني في الدراما الكويتية، بعد أن كشرت عن أنيابها وظهرت بمظهر بعيد عن الرومانسية وأدوار الفتاة الحالمة، إذ اتهمت مخرج مسلسل "ذاكرة من ورق" البحريني علي العلي بتشويه دورها في ىالمسلسل بعد قيامه بحذف عدة مشاهد لها منه خصوصاً تلك التي صورت في برلين .

وقالت صمود في برنامج "صافي يا لبن" الذي يبث عبر محطة "المارينا" ويقدمه المذيع علي نجم: "فوجئت بحذف مشاهدي في الحلقات الأولى لمسلسل "ذاكرة من ورق" رغم أنها مشاهد ضرورية حتى يتعرف المشاهدين على نوعية دوري، ولكن حذف المشاهد أدى إلى ظهوري بطريقة ضعيفة تسببت في لوم متابعيني لي على ما حصل".

واتهمت صمود المخرج العلي بتعمّده حذف مشاهدها رغم أنها كانت السبب في توليه إخراج المسلسل بعد أن توسطت له لدى المنتج عامر صباح، وأوضحت أنه لولاها لكان جالساً في منزله دون عمل.

وخلال الحلقة، فجّرت صمود عدة مفاجآت من العيار الثقيل، أولها أنها كانت قد اعتذرت عن عدم المشاركة في هذا العمل بالبداية لسببين؛ الأول جرأة دورها وهو دور "مشاعل" الذي تجسّده الآن ريم أرحمة، والسبب الثاني التصوير خارج الكويت في برلين هو الأمر الذي يتطلب منها مجهوداً مضاعفاً.

وتابعت صمود بالقول: "بعد اعتذاري عن دور مشاعل، أصرّ المنتج عامر الصباح على مشاركتي في المسلسل، وشاركه في هذا الإصرار المخرج علي العلي وبعد ذلك اخترت دور "شوق" لأنه محور المسلسل .

وأضافت :"في برلين حدثت عدة مشاكل من عدم إحترام الفنانين وخلافات مع المخرج وفنانين آخرين بسبب "القيل والقال" وحينها طلبت من المنتج تصوير مشاهدي الكاملة بسرعة دون توقف حتى أعود للكويت بسرعة، بيد أننا تأخرنا كثيراَ في التصوير مما فوت عليّ المشاركة في مسلسل «أمنا يا رويحة الينة»، وانعكست تلك الخلافات إلى حذف عدة مشاهد من المشاهد الكثيرة التي قدمتها بشكل متعمد من المخرج العلي، إذ تجلّى ذلك بوضوح منذ الحلقة الأولى حتى الحلقات الأخرى المتتالية مستشهدة بزملائها الفنانين عبدالله السيف، وعبدالله الطراروة، وهنادي الكندري، ومحمد المسلم، وفاطمة الصفي، والذين يؤكدون كلامها.

وأطلقت صمود رصاصة الرحمة على المخرج علي العلي وتوجهت له قائلة: "نص مسلسل "ذاكرة من ورق" من أجمل النصوص الدرامية لكن ما نشاهده من إخراج للمسلسل من جهة والنص الحقيقي من جهة أخرى، وأنا أعلم ماذا فعلت في الحلقات المقبلة من المسلسل ولكنها لن تظهر إلا بالشكل الذي أريده ولا تحاول أن تجعلني الحلقة الأضعف في المسلسل حتى لا تخسر أكثر لأنك في السنة المقبلة لن تجد أي منتج يتعاون معك".

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