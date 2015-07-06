باسم يوسف بعد صمت طويل: "برنامجي لن يعود"

تحدث الاعلامي الساخر باسم يوسف عن إمكانية عودته من جديد إلى تقديم برنامجه "البرنامج" وعن علاقته بوالدته ووالده الراحلين وعن أشياء أخرى عديدة، أثناء حلوله ضيفاً على قناة "روتانا خليجية" ضمن برنامج "ياهلا رمضان" مع الإعلامي علي العلباني.

أوضح باسم إنه في ظل الظروف التي نعيشها من الصعب جداً عودة برنامجه "البرنامج" وإذا قرر العودة، فسيعود ببرنامج جديد ألطف وأخف، على الرغم من أنه سيشعر إنه في المكان غير المناسب له تماماً، وأوضح إنه ليس حزيناً لإيقاف "البرنامج" لأنه توقّف وهو في أوج نجاحه.

وعن بداية فكرة برنامجه "البرنامج" الذي حقق شهرة واسعة في مصر والعالم العربي، قال باسم إنه كان يأمل من خلاله أن يخلق بنية أساسية للكوميديا في العالم العربي، فأوضح أنه تم تقديمه في البداية على يوتيوب حيث كان يتطلع إلى عمل محتوى عربي أصيل عبر الانترنت بتكاليف زهيدة، ونفى باسم ما يقال أن أجره عالٍ مشيراً إلى أن الأمور المادية لا يهمه بقدر ما يهمه جودة البرنامج.

وبدأت ملامح التّأثر تظهر واضحة على باسم حينما تطرق إلى الحديث عن والده ووالدته الراحلين، واصفاً والده بأنه كان قائد الأسرة وكان سعيداً جداً بما يقدمه باسم على الشاشة، أما عن والدته فقال إنها كانت محبة للحياة وصاحبة شخصية قوية لكنها كانت تخشى أن يتسبب برنامجه في أزمات ومشاكل له.

وأكد باسم أن من أفضل القرارات في حياته هما قرارين: زواجه وعدم بقائة في أمريكا، واصفاً زوجته بأنها تسانده بقوة وتتحمل تقلباته.

ووجد باسم أن الاعلام العربي لا يزال يشبه الإعلام بفترة الستينات والسبعينات فيجلس المذيع أمام الناس ليصرخ فقط.

وشكر باسم الفنانة أصالة نصري على دعمها له بشكل كبير وقال إنه يحبها "الله في الله" ما دفع أصالة للرد بتغريدة عبر تويتر قائلةً: "يالسعادتي ويا فخري بمحبة باسم يوسف لي فألف شكر للقدر الذي جمعني به أستاذ الضمير ومعلّم الكرامه وبدوري أهديه أغنية الرائع سعد المجرد معلّم".

والملفت للنظر خلال اللقاء، حسب ما أكده روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن باسم كان هادئاً بشكل لا يليق مع شخصيته الصاخبة، إذ يبدو دائماَ مزعجاً للكثيرين بآرائه السياسية التي لا يخشى بأدلائها أحد، كما أن البرنامج جاء بعد فترة صمت طويلة.

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