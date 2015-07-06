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كندة علّوش بريئة من تأييد الإخوان

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كندة علّوش بريئة من تأييد الإخوان كندة علّوش بريئة من تأييد الإخوان

الإثنين 06-07-2015 01:15

انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة السورية كندة علوش، تشير فيها بعلامة تشبه علامة "رابعة" التي تدلّ على تأييد مُستخدمها للأخوان المسلمين في .

والحقيقة أنّ الصورة التي تظهر فيها علّوش قديمة وتعود إلى العام 2013، وكانت التقطت أثناء تواجدها مع أطفال سوريين في إحدى مدن الملاهي في مصر، قبل تصاعد الأحداث السياسية في مصر.

وكان أُثير ذات الموضوع العام الماضي، وتمّ اتهام الفنانة السورية أنّها من مؤيدي اﻹخوان، لتدافع عن نفسها عبر البرنامج التلفزيوني المصري "آخر النهار"، وتوضح أنّها أقدمت على رفع يدها بهذه الإشارة بشكل عفوي، دون مقصد محدد وليس كما يحاول الإخوان تصويرها على أنها إشارة رابعة العدوية.

يشار إلى أنّ عدد من الفنانين المصريين والعرب التُقطت لهم صور وهم يشيرون بيدهم إلى نفس الإشارة، أي ما يشير إلى أصابع اليد الأربعة، وبالتّأكيد كانت هذه الإشارة عفوية من قِبلهم ومن أبرزهم محمد حماقي، وميريام فارس، ومحمد منير، إلا أنّ أحداً لم يتّهمهم بدعم جماعة الإخوان، وكانت السّهام موجّهة دوماً نحو الفنانة السورية كندة علّوش.

 

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