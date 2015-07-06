بالصور: حبيب كورتني كردشيان يخونها مع هذه العارضة

التقطت عدسات البابارتزي صوراً للنجم Scott Disick حبيب نجمة المجتمع الأمريكي Kourtney Kardashian، خلال وجوده في Monte Carlo بموناكو من أجل قضاء عطلته مع مجموعة من الأصدقاء.

ومن بين هؤلاء الأصدقاء كانت مصممة الازياء Chloe Bartoli البالغة من العمر 25 عاما.

وحسب ما ورد في صحيفة الـ Daily mail البريطانية، فإن Disick كان يتصرف مع Bartoli بطريقة رومنسية وخاصة، وذكر البعض انه يخون زوجته وام اولاده معها.

وفي الوقت الذي تواجدت فية Kourtney في لوس انجلوس مع اطفالها الثلاثة، ظهر Scott وهو يسرتخي امام حوض السباحة مع Chloe ، كما شوهد وهو يتناول الغداء برفقتها وبديا قريبان جداً من بعضهما.

جدير بالذكر أن Scott Disick الذي يتعالج من الإدمان، لديه 3 اطفال من Kourtney وهم Mason 6 سنوات، Penelope 3 سنوات، و Reign Aston 6 اشهر.

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