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مصدر بـ"السجون": الإخوان لا يمتلكون هواتف محمولة خلف القضبان

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مصدر بـ"السجون": الإخوان لا يمتلكون هواتف محمولة خلف القضبان مصدر بـ"السجون": الإخوان لا يمتلكون هواتف محمولة خلف القضبان
أفاد مصدر أمنى بقطاع السجون بوزارة الداخلية، أنه لا صحة لما تردد على لسان بعض الأشخاص من وجود هواتف محمولة بحوزة عناصر وقيادات الإخوان داخل السجون.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، أن هذه الشائعات لا صحة لها، خاصة أن مفتشى القطاع يجرون عمليات تفتيش مستمرة على كافة السجناء بما فيهم الإخوان لضبط أى مخالفات.

وأوضح المصدر، أن حيازة السجين لهاتف محمول تتعارض مع اللوائح المنظمة للسجون، وأنه يتم الفصل بين القيادات الإخوانية داخل السجون ولا يلتقون فيما بينهم حتى فى أوقات التريض، حتى الزيارات تخضع للمراقبة الصارمة تخوفا من تمرير رسائل للخارج للقيام بأعمال تخريبية.


>فهمى بهجت: خلية كرداسة والشاطر معها تليفونات بالسجون للتواصل مع الخارج

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