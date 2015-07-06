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ضبط أحد أعضاء "بيت المقدس" بالدقهلية والمتهمين بتفجير مديرية الأمن

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ضبط أحد أعضاء "بيت المقدس" بالدقهلية والمتهمين بتفجير مديرية الأمن ضبط أحد أعضاء "بيت المقدس" بالدقهلية والمتهمين بتفجير مديرية الأمن
تمكن ضباط جهاز الأمن الوطنى بالاشتراك مع ضباط مديرية أمن الدقهلية، من ضبط أحد أعضاء جماعة أنصار بيت المقدس والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا، أبرزها الاشتراك فى حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية .

البداية كانت بورود معلومات لضباط جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية، بتردد محمد.أ.س، 33 سنة، صيدلى والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا على منزله ببلقاس بشكل مستتر، وتم إعداد كمين له بالتنسيق مع مباحث الدقهلية وتم ضبطه .

يذكر أن المتهم عضو بجماعة أنصار بيت المقدس، وهو شقيق يحيى.ا المتهم الرئيسى فى قضية تفجير مديرية أمن الدقهلية، وشارك فى العديد من الأعمال الإرهابية، تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات .
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