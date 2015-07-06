ضبط 35 قطعة أثرية استخرجها مواطنون من أسفل منزل بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل عقار.

وعثرت قوات الأمن بقيادة العميد هانى مدحت رئيس قسم المباحث الجنائية، والرائد خالد الحسينى والنقيب أحمد جاب الله، والنقيب محمد سمير، على حفرة عمقها 15 مترًا وعرضها مترين، حيث نجح الجناة فى استخراج 35 قطعة فخارية أثرية منها.

كما تم ضبط أدوات الحفر وهى عبارة عن "كريك، غلق، موتور رفع مياه، عتل، حبال".

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