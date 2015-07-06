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أمن المنوفية يُسيطر على أحداث قرية مليج عقب انفجار قنبلة فى إخوانى

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أمن المنوفية يُسيطر على أحداث قرية مليج عقب انفجار قنبلة فى إخوانى أمن المنوفية يُسيطر على أحداث قرية مليج عقب انفجار قنبلة فى إخوانى
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أن قوات الأمن برئاسة اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، والرائد محمد سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، قد تمكن من السيطرة على الأحداث التى شهدتها قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وقام الأهالى بإشعال النيران فى منازل ومحلات الإخوان، وذلك عقب انفجار قنبلة فى إرهابى بالقرية أثناء قيامه بالاشتراك مع 2 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى إعدادها بمنزل بالقرية، الأمر الذى أدى إلى مصرع أحدهم وتحول جسده إلى أشلاء وانهيار جدران الطابق الأول من المنزل، بسبب شدة الانفجار، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الآخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

أهالى مليج بالمنوفية يشعلون النيران فى 8 منازل ومحل للإخوان
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