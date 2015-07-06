فى رمضان.. عشان متحسش بالجوع والعطش والإرهاق نظم مجهودك بدون إفراط

الحركة بركة.. لكن خلال أيام الصيام لابد أن يكون الصائم ذكيًا فى تنظيم مجهوده البدنى، للاستفادة القصوى من الحركة والتمتع بالنشاط، وتجنب الكسل والتخمة والسمنة.

وهنا ينصحك الدكتور عمرو سالم، أخصائى العلاج الطبيعى، بضرورة الاهتمام بتنظيم الصائم لمجهوده البدنى خلال رمضان، فزيادة المجهود البدنى والحركى أثناء الصيام قد يعرض الجسم لمشكلات الجفاف، ما يجعل الصائم يشعر بالجوع الشديد وجفاف الحلق أو العطش الشديد.

ولذا ينصح الدكتور سالم بضرورة الاهتمام بالنوم لساعات كافية، والتمشية بعد تناول الإفطار لنصف ساعة على أقل تقدير دون اللجوء لتمارين عنيفة، أو الإفراط فى الحركة وبذل الجهد سواء الذهنى أو النفسى أو البدنى، إلا فى حالات متفرقة وبشكل غير منتطم، كذلك لا يفضل زيادة ساعات العمل خاصة إذا كان من المهن التى تعتمد على المجهود البدنى بشكل كبير.

ويوضح أخصائى العلاج الطبيعى أن الاهتمام بتنظيم التنفس بشكل مريح، والتركيز على عدم إجهاد العضلات المفرط، فهى كلها أفعال تساعد على التخلص من الشعور بالعطش أو الجوع أو الإرهاق العضلى غير المبرر.