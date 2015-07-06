بالصور.. مدير أمن الغربية يزور إحدى دور رعاية المسنين بطنطا

زاراللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، أمس الأحد، دار السعادة لرعاية المسنين بمدينة طنطا يرافقة العميد مجدى سعد رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية وقافلة طبية فى جميع التخصصات من كلية الطب جامعة طنطا للكشف الطبى على المسنين.

وقدم مدير أمن الغربية الهدايا لقاطنى الدار، وأكد مدير أمن الغربية على مد جسور التعاون بين جهاز الشرطة وجميع منظمات المجتمع المدنى لتأكيد الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، ما يعود بالإيجاب على الحالة الأمنية والاستقرار.

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