"الداخلية" تلاحق بائعى تذاكر قطارات العيد بالسوق السوداء

تمكنت شرطة سكك حديد الجيزة من ضبط "أشرف.ح" 40 سنة عاطل، أثناء تواجده أمام شباك حجز التذاكر بمحطة الجيزة، وعرضه تذاكر سفر على القطارات المتجهة للوجه القبلى بقيمة تزيد على السعر المقرر لها.

وعثر بحيازته على عدد من التذاكر على القطارات أرقام (976 , 996، 890).

أمر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 2/78 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة وجارٍ إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة الجيزة لقيده وعرضه على النيابة .

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