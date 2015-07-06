أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حريق بمستشفى أسوان الجامعى والحماية المدنية تدفع بـ7 سيارات إطفاء

Google+ Print
حريق بمستشفى أسوان الجامعى والحماية المدنية تدفع بـ7 سيارات إطفاء حريق بمستشفى أسوان الجامعى والحماية المدنية تدفع بـ7 سيارات إطفاء
شب حريق، قبل قليل، فوق مبنى مستشفى أسوان الجامعى، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 7 سيارات للسيطرة على الحريق.

وأكد العقيد ضياء الدين صبحى وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان، أن النيران أتت على مخلفات أعلى سطح المبنى، فوق الطابق الرابع، وتمت السيطرة على النيران، ويتم استكمال أعمال التبريد للحريق بعد الإطفاء.
>فى الوقت الذى لم يسفر فيه الحريق عن خسائر أو إصابات بشرية، وجار حصر التلفيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365