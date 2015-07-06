حريق بمستشفى أسوان الجامعى والحماية المدنية تدفع بـ7 سيارات إطفاء

شب حريق، قبل قليل، فوق مبنى مستشفى أسوان الجامعى، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 7 سيارات للسيطرة على الحريق.

وأكد العقيد ضياء الدين صبحى وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان، أن النيران أتت على مخلفات أعلى سطح المبنى، فوق الطابق الرابع، وتمت السيطرة على النيران، ويتم استكمال أعمال التبريد للحريق بعد الإطفاء.

>فى الوقت الذى لم يسفر فيه الحريق عن خسائر أو إصابات بشرية، وجار حصر التلفيات.