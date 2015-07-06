بالصور.. مساعد وزير الداخلية يفاجئ قسم مكافحة النشل للاطمئنان على الخدمات

فاجأ اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، قسم شرطة مكافحة جرائم النشل التابع لإدارة شرطة النقل العام، للاطمئنان على تواجد الخدمات الأمنية المعينة بالقسم ومدى التزامهم بالتواجد بأماكن خدماتهم .

وحرص مساعد الوزير، على المرور داخل القسم لمتابعة حركة سير العمل واستمع لبعض المجندين المعينين لتأمين القسم والتأكد من إلمامهم الكامل بالتعليمات والكتب الدورية، وشدد على أهمية دورهم الأمنى وشدة يقظتهم أثناء الإفطار بصفة خاصة .

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