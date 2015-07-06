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صلاح عيسى: لجنة التشريعات الصحفية تعلن رفضها لقانون مكافحة الإرهاب

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صلاح عيسى: لجنة التشريعات الصحفية تعلن رفضها لقانون مكافحة الإرهاب صلاح عيسى: لجنة التشريعات الصحفية تعلن رفضها لقانون مكافحة الإرهاب
أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية و الإعلامية أصدرت بيانا تعلن فيه رفضها المطلق للقيود الجديدة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ليضعها على الصحافة وحريتها، فى مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصرى الحالى.

و أضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أنه لم يأخذ برأى الصحفيين و الإعلاميين فى نصوص المواد التى تم وضعها فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، موضحا أن البيان جاء به أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية و الإعلامية تدعم الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب ولكنها ترى أن هذه المواد التى جاءت بمشروع القانون تخالف الدستور وتخالف المادة 71 التى تنص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر .

وذكر عيسى، أن بعض المواد التى جاءت بمشروع قانون مكافحة الإرهاب لا تتعلق بجريمة التحريض على العنف و لكنها تعترض أشياء صحفية أخرى ليس علاقة بهذه الجريمة .


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