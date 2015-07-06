محافظ البنك المركزى يطمئن المصريين: الدولار سيهبط مثلما ارتفع

طمأن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، المصريين فى الأمور المتعلقة بارتفاع الدولار، مؤكدًا أن الدولار سيهبط مثلما يرتفع وأن هذا الأمر حركة طبيعية، لافتًا إلى أنهم ينظرون إلى الوضع الاقتصادى فى أوروبا وما يحدث فى اليونان.

وأوضح "رامز" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" مع عمرو أديب، على قناة اليوم، مساء الأحد، أن الأوضاع الصعبة فى اليونان سوف تجعل الوضع صعب خلال الفترة القادمة فى أوروبا وأن اليونان ستجر خلفها الكثير من دول أوروبا، قائلا: "الأسعار سترخص أكتر والاستيراد سيكون عنيف والإنتاج سيقف فى مصر إذا لم نكن على متابعة بما يحدث".

وتابع "رامز"، "كل حاجة فى أوروبا أصبحت أرخص من الأول وهناك أشياء أصبحت أرخص فى أوروبا بصورة عنيف لأنهم يرغبون فى البيع"، مطالبًا بمشاهدة ومتابعة الوضع فى اليونان والوقوف أمام ما يحدث هناك واعتباره درسًا بأن نقوم بالإمساك فى أمور الاستيراد.

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