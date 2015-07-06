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بالصور.. رجل وابنته يتجولان فى شوارع لندن بأعلام تنظيم "داعش"

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تجول رجل وابنته وهما يحملان أعلام تنظيم "داعش" الإرهابى بقلب شوارع مدينة لندن فى بريطانيا وتحديدًا أمام مقر البرلمان البريطانى بقصر "وستمنستر".

وبحسب موقع "ديلى ميل البريطانى"، فإن الرجل كان يمر من أمام مقر البرلمان وهو يرتدى أعلام تنظيم "داعش"، ولم تعتقله الشرطة البريطانية حيث قالت: "ارتداء أو حمل أى شعار أو علم، فى حد ذاته، ليس جريمة".

رجل وابنته يتجولان فى شوارع لندن بأعلام داعش -اليوم السابع -7 -2015
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رجل وابنته يتجولان فى شوارع لندن بأعلام داعش

الرجل يحمل ابنته التى تمسك علم داعش -اليوم السابع -7 -2015
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الرجل يحمل ابنته التى تمسك علم داعش


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