حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>مهما كانت مواهب مولود هذا البرج فإن المبادرة الشخصية هى سر نجاحه فى الحياة العملية، يجيد قيادة فريق عمل ناجح وهذا يعنى أنه ينجح فى الأعمال المستقلة التى لا يتعامل فيها مباشرة مع رئيس، وهذه هى الأعمال التى من الممكن أن يحقق الثروة فيها.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

>اندفاعك الذاتى فى مشروعاتك وقراراتك العملية قد يأتى بنتائج عكسية فتريث عند اتخاذ القرارات الكبرى.

2-حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>ينجح كثيرا فى المجالات الفنية وعندما تبرز قدرت على التحصيل العلمى يتخصص فى علم الهندسة والرياضيات أو الأحياء، مدير أعمال ممتاز ويتريث فى اتخاذ قراراته ولكنه إذا اتخذ القرار لا يتراجع عنه أبدا.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

>لا تشغل نفسك كثيرا بجنى المال فالسعادة ليست فى المال فقط وإنما تتوزع بما يسعد المحيطين بك ويسعدك أنت أيضا.

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>مولود برج الجوزاء يستطيع بمهارته الفذة فى الإقناع تحويل آراء الناس وقراراتم حسب رغباته، وهو يجيد العمل فى مجال الإعلام والإعلان والتعليم.

توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

>صفات مولود برج الجوزاء عدم التركيز فى كثير من الحالات ولهذا عمله غالبا ما يكون على المدى القصير.

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>مولود برج السرطان أمهر العمال فى الأعمال الصناعية مرح فى عمله يهدف إلى خلق جو من التفاؤل حوله أغلب مواليد هذا البرج يحبون المال ويكرهون الروتين ويحبوا التنويع فى العمل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>له علاقة دائمة بالصورة والخيال فختار عمل يناسب موهبتك وقدراتك.

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>يعمل بجد واجتهاد حين يقرر الإنجاز فى العمل مواهبه الخلاقة تجد له مكان فى المسرح والسينما، وطبيعته الفنية تسمح له باقتحام مجال التدريس فى الرياضيات، وهو يحب النجاح ويكره الفشل فى أى مجال يعمل به.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>طبيعته العصبية قد تفقده الكثير من النجاح الذى يعمل على تحقيقه.

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>يحب دائما أن يقدم خدماته العملية لكل الناس ويتفانى فى ذلك لذلك نراه فى المهن الاجتماعية والإنسانية والتطوعية.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>دقته واهتمامه بالتفاصيل تضيع عليه بعض الوقت المهم فى إنجاز أشياء أخرى مهمة.

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>يعمل بجد وسعادة ويعطى الكثير شرط ألا يساء إليه من قبل الموظفين فالأجوار المتوترة تؤثر على عطاءه فى العمل هو فنان ويحب الأشياء الجميلة إحساسه المرهف يجعله مهتم بالأعمال الفنية ويمكن أن يبدع فيها.>التحرر من الأفكار غير الخلاقة سيمنحك طاقة أفضل تعامل مع كل الناس بحرية وتطلع الى المستقبل برحابة صدر.>تمرده وحبه للسلطة يدفعانه إلى الخوض فى مجال السياسة أو الحركة النقابية دائما عنده الغاية تبرر الوسيلة قد يجد نفسه انسانا مبدعا نتيجة هروبه من ضيقه وقلقه لهذا نجدهم رسامين وموهوبين.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>غالبا ما تعبر بجرأة عن أفكارك ورؤاك وهذا ما يجعل المحيطين بك عديمى الرغبة فى التقرب ومصاحبتك.

9- حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>ينجح القوس فى جميع المهن التى تتطلب العلاقة مع الآخرين وخاصة إذا كانوا من الغرباء أو إذا كانت حياته المهنية تتكلب السفر لديه حس عملى ولذلك نجده ينجح فى مجال التجارة الخارجية أو بالاستيراد والتصدير.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>أنت دائما مستقل ولا تتحمل سلطة أحد وهذا من أهم عيوبك حاول التخلص منها وتترفع عن الكبرياء والغرور.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>فى العمل لا يهدأ ولا يمل ملتزم جدا فى عمله و مواعيده وتأديه كل المطلوب منه لا يحب المزاح أثناء العمل ويعتبره مضيعة للوقت الفشل فى العمل يؤثر على أعصابه يثبت فى عمله وصعب أن ينتقل من وظيفة لأخرى.

توقعات ماجى فرح لبرج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>الموظف الناجح هو المطور لأدائه وأفكاره انت تعشق الروتين بدون تكوير وابتكار ولذا ترغب فى أن تقف مكانك أبدا.

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>هو ناجح فى كل المهن اليدوية وماهر لحد الحرفنه، لا يتقبل الضغوط من أحد يحب النظريات وتجذبه أبحاث ويهتم بعلوم الأحياء والفيزياء والإلكترونيات هو قادر أن يعيش فى غير زمانه ومتقدم جدا بالنسبة لعصره.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>رغم مهارته الفذة لكنه لا يحب العلم ولا يريد أن يدمج التعليم بالمهارة وهذا يخسره كثيرا، لكن إذا ما قرر التعليم فانه نابغة.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 6 يوليو / تموز 2015

>يبرع فى المهن التى تتطلب التضحية من أجل الغير، مثل الطب وكل ما يتعلق به من خدمات، وأيضا مثل علم النفس وقد يبرع بفضل حدسه فى مجالات الاعلانات والصحافة والسينما.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>أنت أقل حظا فى الماديات فلا تحصل ماديا بقدر ما تعمل أنت من شدة كرمك تصرف المال قبل الحصول عليه.