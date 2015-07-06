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الداخلية التونسية: القبض على مجموعة إرهابية خطيرة فى منطقة جربة

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الداخلية التونسية: القبض على مجموعة إرهابية خطيرة فى منطقة جربة الداخلية التونسية: القبض على مجموعة إرهابية خطيرة فى منطقة جربة
قال وزير الداخلية التونسى محمد ناجم الغرسلى، اليوم الأحد، إن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية خطيرة فى جربة.

وأضاف الغرسلى ، فى تصريحات له اليوم ، أن الوحدات الأمنية قد تمكنت من القبض على العنصر الإرهابى الخطير الذى يدعى "المعيز" فى بن قردان من ولاية مدنين والمسؤول على إدخال الإرهابيين لتونس وجلب السلاح وتسفير الشباب إلى سوريا، وأكد أنه وخلال عملية القبض على "المعيز" تم حجز عدد من السيارات من أنواع مختلفة.
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