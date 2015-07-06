إصابة 10 أشخاص بجروح فى تجدد مصادمات مذهبية جنوب الجزائر

أفاد مصدر طبى، أن عشرة أشخاص اصيبوا بجروح من بينهم حالتان خطيرتان فى تجدد مصادمات مذهبية ليلة السبت إلى الأحد بين مجموعات من الشباب العرب والاباضيين (الأمازيج) بحيى كاف حمودة وباب سعد ببلدة بريان بولاية غرداية التى تقع على مسافة 600 كيلومتر جنوب الجزائر.

وذكر مسئول محلى ان هذه الاشتباكات تواصلت الى وقت مبكر من اليوم الاحد وذلك عقب أعمال رمى متفرقة بالأحجار والزجاجات الحارقة على المارة وتحطيم المركبات من طرف شباب مجهولى الهوية قبل أن يقوم هؤلاء بالتعدى على قوات مكافحة الشغب المنتشرة بشكل وقائى فى مختلف أحياء مدينة بريان، باستخدام الأحجار والزجاجات الحارقة.

وأكد ذات المصدر، الذى لم يتم تسميته، لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية، حدوث صدامات بين الشباب وقوات مكافحة الشغب التى اضطرت الى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق الغاضبين ومراقبة الوضع قبل أن يعود هدوء حذر الى المنطقة .

كما سجلت اشتباكات ببعض أحياء سهل وادى ميزاب بمدينة غرداية، عندما قامت مجموعات من الشباب مجهولى الهوية بأعمال عدائية من خلال رمى الحصى والزجاجات الحارقة ومقذوفات أخرى سيما بحيى سيدى مليكة وسيدى اعباز.