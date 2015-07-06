مسئول أمنى: إذا نفذت حماس هجمات ضد أجهزة أمن فلسطين سنرد بما لا تتصوره

حذر المتحدث باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسى العام عدنان الضميرى، حماس من أن ستلاقى مالا تتصوره حال شنت أعمالا "إرهابية" ضد أجهزة الأمن الفلسطينية .

وقال الضميرى فى لقاء مع إذاعة موطنى اليوم الأحد ونشرتها وكالة سما الفلسطينية :" أرجو ألا تختبر حماس صبرنا وقدراتنا ، وحبنا لشعبنا ، وإعلائنا لمصالحه العليا فوق كل اعتبار، وألا تطلق النار ، أو تنفذ أعمالا إرهابية تؤثر على الأمن الفلسطيني، لأنها ستلاقى ما لا يمكنها تصوره" .

ووصف الضميرى تصريحات القيادى فى حماس اسماعيل الأشقر بالتخوينية قائلاً :"إن اللغة التى تحدث بها إسماعيل الأشقر تخوينية لا تختلف إطلاقاً عن لغة الذين قتلوا الجنود المصريين فى سيناء، فحماس لم تتوقف عن التحريض ضد الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وكذلك حكومة الوفاق الوطنى "

واضاف الضميرى :"لن نسمح لحماس أو غيرها جر فلسطين إلى الدماء، وإذا كانت حماس تفكر كما جاء فى تصريحات القيادى فيها اسماعيل الأشقر بأنها ستقود الضفة الفلسطينية إلى الدماء سوف نمنعها بكل الوسائل القانونية والدفاع عن النفس".

وشدد الضميرى على ان" سبب الاعتقال أمنيا وليس سياسيا " كاشفا تشكيل حماس لمجموعات مقاتلة للمس بالأمن الفلسطينى ، موضحاً :" أنه تم إلقاء القبض على مجموعة كبيرة فى الشمال اعترف أعضاؤها بوضوح أنهم يخططون ويتدربون للمس بالأمن الفلسطينى الداخلى والأجهزة الأمنية الفلسطينية، مجدداً حرص السلطة الوطنية على انفاذ العدل والقانون فى التعامل مع هؤلاء ، فقال :" سيمثلون أمام سلطة القانون ، وعلى من يفكر بعمليات ضد أجهزة الأمن الفلسطينى ألا يتوقع منا التهاون أبداً".