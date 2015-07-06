«اللجنة الوطنية» تعتمد قوائم الهيئات الانتخابية 2015

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعها الثاني عشر الذي عقد بأبوظبي امس قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والتي ضمت، 224,279 عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى %66 مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام (2011) والتي بلغت 135,308 مواطنين ومواطنات.

وثمنت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعها تصريح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية حول تقديم الدعم الكامل لإنجاح العملية الانتخابية من خلال الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هيئة الإمارات للهوية وتوظيفها لجميع الإمكانيات لتأمين أفضل آلية تصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية 90,408 أعضاء من إمارة أبوظبي، ومن إمارة دبي 53,568 عضواً، و31,766 عضواً من إمارة الشارقة، 6,090 عضواً من إمارة عجمان، ومن إمارة أم القيوين 4,105، و27,455 عضواً من إمارة رأس الخيمة، و10,887 عضواً من إمارة الفجيرة.

وتنشر اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 عبر موقعها الالكتروني: www.uaenec.ae..

والتطبيق الذكي الذي أطلقته اللجنة مؤخراً ويحمل اسم "اللجنة الوطنية للانتخابات" على مواقع تحميل التطبيقات "آبل ستور وجوجل بلاي"، بحيث يستطيع أي مواطن التحقق من وجود اسمه ضمن الهيئة الانتخابية للإمارة التي يمثلها من خلال البحث عن طريق رقم بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، أو الاسم الكامل كما ورد في بطاقة الهوية، أو من خلال كتابة أول ثلاثة أسماء صحيحة من هذا الاسم.

مركز اتصال

كما يمكن للمواطنين التحقق من ورود أسمائهم عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع للجنة على الرقم 600500005 والذي يعمل في شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً وفي الفترة المسائية من الساعة التاسعة ولغاية الساعة 12:00 ليلاً، أو زيارة مقار لجان الإمارات، وهي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في منطقة الكورنيش في أبوظبي..

وفي مركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، وفي المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومتحف عجمان (قاعة حميد بن راشد) في إمارة عجمان، والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، ومبنى الديوان الاميري بدائرة التشريفات والضيافة في إمارة رأس الخيمة.

وشهدت الفئة العمرية أقل من 40 عاماً النسبة الأكثر تمثيلاً من بين أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة بنسبة %67، أما على صعيد الإمارات في الدولة فقد وصلت النسبة الى أقل من 40 عاماً) في إمارة الفجيرة إلى %85، أما في إمارة أبوظبي فكانت %67 وفي إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة %70، وفي أم القيوين %69، وفي دبي %59.

نسبة

وضمت الهيئات الانتخابية ما نسبته %52 من الذكور، و%48 من الإناث على مستوى الدولة، وبلغت نسبة الذكور في إمارة أبوظبي (%47) والإناث (%53)، وفي إمارة دبي (%49) ذكور و(%51) إناث. أما في إمارة الشارقة فقد بلغت نسبة الذكور (%53) والإناث (%47)..

وفي إمارة عجمان بلغت نسبة الذكور (%54) ونسبة الإناث (%46)، وفي أم القيوين بلغت نسبة الذكور (%60) و(%40) نسبة الإناث. وفي أمارة رأس الخيمة شملت الهيئة الانتخابية على ما نسبته (%65) ذكور، و(%35) إناث، وفي إمارة الفجيرة (%64) ذكور، و(%36) إناث.

متابعة المسيرة

وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن الإعلان عن اسماء الهيئات الانتخابية يؤكد عزم دولة الإمارات على متابعة مسيرتها في تعزيز المشاركة السياسية، بما يتوافق مع منهج التدرج السياسي الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل سعيها إلى تطوير التجربة البرلمانية بما يتناسب مع التجربة الحضارية المميزة التي حققتها في جميع المجالات.

وأشار معاليه إلى أن الإعلان عن اسماء الهيئات الانتخابية يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للانتخابات لتوفير جميع الإمكانيات والوسائل التي تسهم في تحقيق النجاح للعملية الانتخابية، والانتقال بتجربة المجلس الوطني الاتحادي إلى مرحلة أكبر تمثيلاً والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين وذلك من خلال اختيار الأعضاء الفاعلين القادرين على عكس القضايا المجتمعية بدقة وشفافية وإيجاد الحلول الفاعلة والمناسبة لها.

وأشار معاليه إلى أن زيادة أعداد أعضاء القوائم الانتخابية للدورة الثالثة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تؤكد حرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية، والتي تسير وفق نهج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين لتأسيس دولة الإمارات..

والذي قاد بدوره إلى الارتقاء بالتجربة البرلمانية للدولة ومواصلة مسيرة النجاحات التي تحققها في مجال تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية.

انتخاب النصف

تقوم الهيئة الانتخابية لكل إمارة بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في حين يتولى حاكم الإمارة تعيين النصف الآخر، كما يمكن لأعضاء الهيئة الانتخابية ترشيح أنفسهم للمقاعد المحددة للإمارة التي يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي في حال توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الدستور.